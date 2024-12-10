Имущество может быть передано любым лицам, независимо от родственных связей, даже государственным или иностранным организациям.

Часто причинами споров между родственниками при распределении наследства является отсутствие завещания.

В Южном межрегиональном управлении Министерства юстиции объяснили, как избежать споров между претендентами на наследство.

Завещание — залог избегания конфликтов

Завещание – это документ, в котором лицо указывает, как должно быть распределено его имущество после смерти. Его можно составлять гражданам от 18 лет, а в отдельных случаях – с 16 лет (в случае брака или трудоустройства). Завещание должно быть составлено лично.

Имущество может быть передано любым лицам, независимо от родственных связей, даже государственным или иностранным организациям. В то же время закон гарантирует обязательное участие в наследии для:

малолетних и несовершеннолетних детей;

нетрудоспособных детей;

вдовы/вдовца;

нетрудоспособных родителей.

Эти лица получают половину своей законной части, даже если завещание указывает другое.

Что делать в случае наследственных споров

Самые распространенные причины конфликтов:

Обжалование частиц. Наследники могут не соглашаться с разделом имущества.

Признание имущества частью наследства.В некоторых случаях определенное имущество может быть случайно или намеренно исключено из перечня наследственных активов, что может стать предметом споров между наследниками.

Распределение наследства. Возникают разные конфликты из-за взглядов на то, как разделять ценное имущество или активы.

Для мирного регулирования конфликтов следует провести медиацию – переговоры с участием посредника. Если договориться не удается, спор разрешается в суде.

Как избежать споров

Составление четкого завещания поможет избежать конфликтов между наследниками. Если же возникли, лучше обратиться к медиатору или юристу, чтобы их решить без судебных тяжб.