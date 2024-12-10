Однако обязательства, неразрывно связанные с личностью погибшего и требующие его одного участия, прекращаются.

В случае гибели военнослужащего на войне его семья имеет право на единовременное пособие в размере 15 миллионов гривен, однако часто вызывает вопрос: могут ли кредиторы претендовать на эти средства, если погибший оставил долги?

Юрист Александр Горовой объясняет эти детали.

Имеют ли кредиторы право на единовременную помощь?

По словам юриста, кредиторы не имеют права претендовать на единовременную денежную помощь (ОГД), даже в рамках наследственного дела. Эти средства имеют специальную защиту и предназначены для поддержки семьи погибшего.

Переходят ли долги военного на родителей?

Наследники, принимая наследство, получают не только имущество, но и долговые обязательства умершего. Однако обязательства, неразрывно связанные с личностью погибшего и требующие его одного участия, прекращаются. К примеру, это может касаться обязанностей неимущественного характера, таких как опровержение ложной информации.

При этом наследники должны удовлетворить требования кредиторов, но только в пределах стоимости имущества, которое они получили в наследство. Если же по наследству имеется только единовременная денежная помощь, которая выплачивается согласно правилам, то эти средства не могут быть использованы для того, чтобы покрыть долги погибшего военнослужащего.

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