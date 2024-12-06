Эксперты добавляют, что перерасчет пенсий будет произведен с учетом инфляционных процессов, но этого мало.

В следующем году в Украине планируется индексация пенсий, хотя в Верховной Раде пока предоставляют только ориентировочные данные - эксперты же говорят, что этого недостаточно из-за инфляции.

По словам народного депутата, заместителя председателя парламентского Комитета по бюджету Леси Забуранной, перерасчет пенсий состоится в 2025 года.

Минимальное увеличение пенсионных выплат в марте составит 100 гривен.

"Пересчет скорректирует пенсионные выплаты. Если говорить о суммах, то минимальная индексация составит 100 гривен, максимальная – 1 500 гривен. Люди в возрасте от 70 до 80 лет имеют право на дополнительную надбавку от 300 до 570 грн. Что касается спецпенсий, то сейчас парламентский Комитет социальной политики работает над тем, чтобы выравнять и сбалансировать эти выплаты", – сказала она.

Эксперты добавляют, что перерасчет пенсий будет произведен с учетом инфляционных процессов и размер выплат вырастет на 13-17%.

Напомним, появился новый законопроект "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", которым хотят изменить подходы к перерасчету пенсии в связи с индексацией.

Учитывая, что ключевым критерием уровня пенсионного обеспечения является коэффициент замещения, то есть процент от заработной платы, а также то, что темпы роста заработной платы в средне- и долгосрочном периодах, как правило, превышают темпы инфляции, предлагается делать осовременивание страховой части пенсии на уровень рост средней заработной платы.

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