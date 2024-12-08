Пограничники не взяли взятку и не выпустили горе-уклонятеля из страны.

3 декабря на пункте пропуска "Смольница - Кросценко" пограничники задержали 30-летнего мужчину, который пытался выехать из Украины за фиктивным браком с женщиной с инвалидностью.

Об этом информирует прессслужба Западного регионального управления ГНСУ. В машине вместе с мужем ехали две женщины — его бывшая и нынешняя жены. В ходе проверки выяснилось, что мужчина женился на 55-летней женщине, которая имела инвалидность II группы, чтобы легально покинуть страну.

Однако после того, как его попытка выехать за границу не удалась, мужчина решил предлагать пограничникам взятку в размере 500 долларов. Он положил деньги в паспорт и пытался подкупить служащих в надежде избежать наказания. Однако пограничники не поддались его предложению.

“В Нацполицию отправлено два сообщения – о совершении уголовного правонарушения по ст. 369 УК Украины - "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", а также об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении пограничников.

К слову, недавно на пункте пропуска Краковец — Корчова еще один человек пытался дать пограничнику тысячу евро, чтобы тот позволил ему выехать за границу. Оба случая были зафиксированы на видео и соответствующие сообщения были направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

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