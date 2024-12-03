У Ковелі правоохоронці повідомили про підозру жінці, яка привласнила майже 100 тисяч гривень, працюючи продавцем в одному з місцевих магазинів.

Як повідомляє Волинська обласна прокуратура, 49-річна уродженка Одещини отримала підозру в привласненні чужого майна в умовах воєнного стану. Слідство встановило, що жінка, працюючи в магазині продовольчих товарів у Ковелі в липні 2024 року, обманювала покупців. Вона приймала кошти за товари, але замість того, щоб внести їх до каси, забирала собі. За попередніми даними, таким чином продавчиня заволоділа майже 100 тисячами гривень.

Привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, в умовах воєнного стану, є злочином і карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. Крім того, жінці можуть заборонити обіймати певні посади, або займатися певною діяльністю протягом трьох років.

Раніше Politeka також писала, що мешканка Тернополя стала жертвою шахраїв, які використали її довіру та власну необережність, щоб заволодіти смартфоном вартістю понад 20 тисяч гривень. У повідомленні йдеться, що інцидент стався під час спроби дівчини продати телефон разом із аксесуарами через популярний сайт оголошень. Детальніше читайте за посиланням.

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