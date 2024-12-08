В Житомирской области правоохранители разоблачили медицинскую схему, где два работника больницы требовали взятки у ветерана войны за восстановление ему группы инвалидности.

30 ноября следователи Нацполиции сообщили о подозрении секретарю врачебно-консультативной комиссии и врачу, которые, вероятно, потребовали деньги за оформление необходимых медицинских документов.

Об этом Общественному рассказала пресс-офицер полиции Житомирщины Иванна Силецка. Инцидент произошел в Коростенском районе. В октябре 2024 года мужчина, получивший инвалидность из-за участия в боевых действиях, обратился в местную больницу для продолжения действия своего пенсионного удостоверения. Секретарь ЛКК и один из врачей сообщили ему, что без взятки процедура восстановления инвалидности невозможна.

Секретарь ЛКК, 59-летняя женщина, пообещала помочь за 2 000 долларов и порекомендовала обратиться к врачу. 43-летний врач в свою очередь за издание медицинских выводов требовал 10 000 гривен. Муж заплатил обе взятки, и уже в конце ноября секретарь ЛКК получила от ветерана еще 1500 долларов и 21000 гривен, пообещав решить вопрос с медико-социальной экспертной комиссией.

После того, как правоохранители задокументировали преступление, провели обыски и изъяли деньги, средства связи и документы, медикам выдвинули подозрения по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды). В то же время секретарь ЛКК подозревается в пособничестве.

Если вина медиков будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет, с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других лиц, причастных к этой коррупционной схеме.

Источник: suspilne.

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