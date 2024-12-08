В Украине 17-летние ребята будут автоматически становиться на военный учет.

Парламент принял соответствующее решение в первом чтении 3 декабря, сообщает Минобороны.

Министерство обороны Украины сообщило, что отныне вместо посещения ТЦК или прохождения медицинского осмотра юношам достаточно пройти идентификацию через приложение «Резерв+». После этого система автоматически создает военно-учетный документ.

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что это еще один шаг к переводу военного учета в официальный цифровой формат, что делает государственные услуги более доступными и прозрачными для граждан Украины.

Также Politeka писала о том, что в Украине неоднократно фиксировали случаи, когда работники ТЦК превышали свои полномочия во время проверки военно-учетных документов.

Адвокат по военному и уголовному праву Татьяна Лебедева в эфире «Эспрессо» рассказала, как защитить свои права в таких ситуациях и какие действия работники ТЦК имеют право совершать законно.

Она подчеркнула, что работники ТЦК не имеют права применять ни оружие, ни физическую силу при исполнении своих обязанностей. По словам адвоката, были случаи, когда работники ТЦК насильственно задерживали людей, бросая их в бусы, или даже рвали оригиналы документов, которые являются превышением их полномочий.

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