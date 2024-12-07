За предложение 3 тысяч долларов для бегства военнообязанного сына женщину оштрафовали на 34 тысячи гривен, а деньги конфисковали в доход государства.

Жолковский районный суд Львовской области вынес приговор Анне Куриляк, которая пыталась дать взятку пограничнику для того, чтобы вывезти своего сына за границу.

Как пишет zaxid.net со ссылкой на материалы дела, инцидент произошел 17 ноября на пункте пропуска "Рава-Русская". Жительница Сум Анна Куриляк вместе с сыном приехала в пограничный пост с намерением вывезти его в Польшу.

Однако, осознавая, что сын не имеет права пересекать границу из-за своего статуса военнообязанного, женщина решила дать пограничнику взятку в размере 3 тысячи долларов (примерно 124 тысячи гривен), надеясь, что таким образом сможет обеспечить его выезд.

Пограничник отказался от взятки и немедленно вызвал полицию, а далее женщину задержали.

Судья Роман Ясиновский признал Анну Куриляк виновной по статье 369 Уголовного кодекса Украины (предложение неправомерной выгоды) и оштрафовал ее на 34 тысяч гривен. Кроме того, суд конфисковал 3 тысячи долларов, которые женщина предлагала пограничнику. Приговор еще можно оспорить во Львовском апелляционном суде.

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