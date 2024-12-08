В Хмельницкой области осудили мужчину, который с помощью классической мошеннической схемы «родственник в беде» обманул пожилую женщину на значительную сумму.

Об этом пишет ye.ua со ссылкой на материалы дела. Все началось еще в ноябре прошлого года, когда к 75-летней хмельничанке позвонил по телефону неизвестный мужчина, представившись врачом областной больницы. Он сообщил женщине, что ее племянница попала в серьезную автокатастрофу и срочно нуждается в драгоценном лечении. Врач якобы заявил, что для спасения родственницы необходимы большие средства и призвал действовать немедленно.

Менее чем через час после звонка мошенник он уже находился в квартире пенсионерки. В состоянии паники и тревоги женщина не сомневалась в правдивости его слов и отдала все свои сбережения – 15 тысяч долларов. Спустя всего несколько часов она поняла, что стала жертвой мошенника, после чего обратилась в полицию.

Получив деньги, мужчина сразу уехал на свою родину в Днепропетровскую область. Однако оперативники быстро установили его местонахождение — он находился в Никополе. В январе 2024 года злоумышленник был задержан. Как оказалось, этот мужчина уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей — это была его тринадцатая судимость.

Недавно суд вынес хлоумышленнику приговор: мужчина приговорен к 6,5 годам заключения.

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