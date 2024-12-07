Женщина получила ссылку в Facebook, которая казалась обычной, и, не подозревая опасности, перешла за ним.

73-летняя жительница Надвирнянской общины в Ивано-Франковской области стала жертвой мошенничества , когда решила поддержать петицию по присвоению звания павшего бойца.

Как сообщают в полиции Ивано-Франковской области, ссылка оказалась фишинговой. Желание помочь обернулось для пенсионерки потерей 135 тысяч гривен.

Вводя свои данные, женщина пыталась авторизоваться в банковском приложении, что дало злоумышленникам доступ к ее аккаунту. Мошенники быстро воспользовались ситуацией и из-за несанкционированного доступа украли большую сумму денег из ее мобильного банкинга.

Женщина обратилась в свой банк, но было уже поздно – средства были переведены. Сейчас полицейские возбудили уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Устанавливается круг лиц, причастных к этому преступлению.

Полиция призывает граждан осторожничать в сети, ведь мошенники часто маскируют свои махинации под благие цели. Правоохранители отмечают, что переходить по ссылкам, поступающим от незнакомцев или даже друзей, нельзя. Поскольку аккаунты пользователей в социальных сетях могут быть сломаны, мошенники часто используют их для распространения фальшивых петиций или других афер.

Чтобы избежать подобных ситуаций, полицейские советуют: не переходить по сомнительным ссылкам в соцсетях; проверять достоверность запросов перед вводом личных данных; в случае подозрительных действий немедленно блокировать отправителя и обращаться в киберполицию.

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