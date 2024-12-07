Все виды досрочных пенсий рассчитываются на общих основаниях в зависимости от общего стажа и зарплаты.

Существуют профессии, которые позволяют выйти на пенсию на пять лет раньше, то есть с 55 лет, а некоторые женщины могут получить пенсию даже до 50 лет, независимо от стажа и возраста.

Снижение пенсионного возраста касается работников сельского хозяйства, водителей городского транспорта, работниц текстильных предприятий и других категорий.

Эти льготы определяются статьей 114 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Однако все эти досрочные пенсии рассчитываются на общих основаниях в зависимости от стажа и заработка человека. В частности, речь идет о следующих категориях:

Трактористы и доярки

Мужчины, работающие трактористами или занимающиеся сельским хозяйством, могут выйти на пенсию в 55 лет при наличии 30 лет общего стажа, из которых 20 лет должны быть на соответствующей работе. Женщины, работающие трактористками, машинистками строительных машин или доярками, могут получить пенсию в 55 лет, имея 25 лет стажа, из которых 15 лет – на указанной работе.

Работники текстильного производства

Женщины, работающие на текстильном производстве могут выйти на пенсию в 55 лет при наличии не менее 20 лет стажа на этих работах. Есть специальный список профессий, утвержденный правительством.

Многодетные женщины

Женщины, работающие в сельском хозяйстве и воспитавшие пять и более детей в возрасте до 14 лет, могут выйти на пенсию независимо от возраста.

Водители

Водители городского транспорта и тяжеловесных автомобилей имеют право на досрочную пенсию в 55 лет при наличии соответствующего стажа: для мужчин — 30 лет общего стажа, из которых 12,5 лет — на соответствующей работе, для женщин — 25 лет стажа, из которых 10 лет – на той же работе.

Льготные условия также распространяются на родителей детей с инвалидностью или орфанными заболеваниями, родителей и супругов погибших участников боевых действий, лиц, уволенных за полтора года до достижения пенсионного возраста, а также другие категории граждан.

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