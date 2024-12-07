Согласно прогнозам независимых финансовых экспертов, девальвация гривны в 2025 году не превысит темпов 2024-го.

В 2025 году в Украине в обменниках ожидается стабильная ситуация на валютном рынке, без значительных колебаний курса.

Об этом говорится в прогнозе неправительственных финансовых экспертов. Там украинцам рассказали, чего ждать от курса в 2025 году.

Аналитики прогнозируют, что до конца года курс доллара будет на уровне 45,7 грн, что немного выше заложенного в госбюджете курса 45 грн. К концу 2024 года прогнозируют курс 42,2 грн, что также несколько превышает бюджетный показатель — 42,1 грн.

Согласно прогнозам независимых финансовых экспертов, девальвация гривни в 2025 году не превысит темпы 2024-го, а валютный рынок будет оставаться достаточно стабильным.

Эти средства пополнят резервы Национального банка, что позволит эффективно контролировать валютный рынок и не допускать резких изменений обменного курса.

По словам Виталия Ваврищука, главы департамента макроэкономических исследований группы ICU, у Нацбанка будет достаточно ресурсов для обеспечения стабильности курса. Он отметил, что резервы позволят Нацбанку удерживать курс на приемлемом уровне, не допуская значительных колебаний.

Старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай добавляет, что Национальный банк заинтересован в поддержке привлекательности гривневых депозитов и облигаций для населения. Таким образом, украинцы, которые хранят валюту дома вместо того, чтобы инвестировать в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открывать депозиты, действительно теряют в стоимости свои сбережения из-за девальвации гривны.

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