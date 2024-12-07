Для этого необходимо получить специальный статус и обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Несколько категорий украинцев могут получить прибавку к пенсии в размере 292 гривны, но для этого им необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ. Конечно сумма ничтожна, но хоть что-то.

На такую ​​денежную доплату к пенсии могут претендовать граждане, безвозмездно сдавшие 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых доз плазмы крови.

Согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", с 1 января прожиточный минимум для одного человека составляет 2920 гривен. Поэтому размер этой надбавки к пенсии увеличился до 292 гривен, вместо 258,9 гривен, как это было в 2023 году.

Чтобы получить такую ​​доплату к пенсии, пенсионеру необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда с заявлением и представить следующие документы:

паспорт;

идентификационный номер;

удостоверение донора.

Напомним, что в Украине был представлен проект пенсионной реформы, разработанный Министерством социальной политики. В ней говорится, что уже в июле могут начаться самые масштабные изменения в пенсионной системе страны. Больше всего это повлияет на тех, кто уже давно получает пенсию. Им не просто проведут индексацию: выплату пересчитают по новой формуле.

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