Как утверждает нардеп Алексей Кучеренко, тариф может вырасти снова для украинского населения.

В 2024 году тариф на электроэнергию для украинского населения увеличился и сейчас составляет 4,32 гривны за киловатт – однако это только начало роста тарифа.

Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что стоимость электроэнергии может возрасти еще больше после завершения отопительного сезона. Об этом он рассказал на канале Киев24.

Он уточнил, что следственная комиссия уже изучает обоснованность текущего тарифа. По словам Кучеренко, у правительства нет достаточных обоснований для повышения тарифа до уровня 4,32 гривны.

"Я уже сейчас, к сожалению, могу сказать, что обоснований, когда нам с вами поднимали до 4,32 гривны у правительства нет. Их не существует", - подчеркнул депутат Алексей Кучеренко.

Нардеп утверждает, что у правительства нет расчетов, подтверждающих целесообразность нынешнего тарифа. В частности, НКРЭКУ не предоставляет комиссии соответствующие данные.

Напомним, что с 1 июня 2024 года в Украине установлен тариф на электроэнергию на уровне 4,32 гривны за киловатт-час.

Владельцы электроотопительных систем могут платить меньше, если их потребление не превышает 2 тысяч киловатт.

Для владельцев двухзонных счетчиков действуют разные тарифы в зависимости от времени суток: дневной тариф (с 7:00 до 23:00) - 4,32 гривны за киловатт-час, а ночной тариф (с 23:00 до 7:00) - 2, 16 гривны за киловатт-час.

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