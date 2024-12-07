8 декабря (21 декабря по старому церковному календарю) - день памяти святой Анфисы Римской, пострадавшую за веру в Иисуса Христа.

В народном календаре 8 декабря называют днем Анфисы Рукодельницы.

У святой Анфисы принято просить терпения и силы бороться со злом и содействия в семейных отношениях, например, в воспитании детей.

8 декабря девушки должны посвятить работе руками, раньше в этот деньначиналась подготовка к свадьбе, которая праздновалась в следующем году.

Девушки начинали прячь и вышивать распространенные символы-ромбы, которые символизировали плодородие, издавна верили, что такой орнамент может принести в дом счастье.

8 декабря нужно молиться Анфисе Римской, она помогает найти в себе силы во время испытаний, решить конфликтные ситуации с руководством, защитить дом от беды.

8 декабря раньше надевали шелковую нить на запястье, чтобы она помогла защититься от негатива.

Что нельзя делать на церковный праздник 8 декабря:

Нельзя не закончить начатое дело, особенно рачи идет о долгах, оставлять дом грязным, не рекомендуется и жадничать - это к проблемам с деньгами.

Нельзя вспоминать прошлое 8 декабря, плакать и грустить.

Постарайтесь ни с кем не ссориться и не конфликтовать - недоброжелатель может сглазить.

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