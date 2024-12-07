Это регулируется законом "О государственной службе" и законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В Украине средний размер пенсии для граждан составляет около 30% от заработной платы, но есть категория лиц, которые могут рассчитывать на выплату в размере 60% от их зарплаты.

Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Согласно информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), государственные служащие имеют право на пенсию в размере 60% от заработной платы, включающей все виды оплаты труда, из которых уплачен единый социальный взнос.

Это регулируется законом "О государственной службе" и законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Пенсия государственным служащим назначается с даты обращения, но не ранее даты возникновения права, в размере 60 процентов суммы их заработной платы, в которую включаются все виды оплаты труда, с которой уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование", - говорится в объяснении.

Пенсия для госслужащих назначается с даты обращения, но не ранее даты получения права на пенсию. Для тех, кто не является госслужащими на момент обращения, пенсия рассчитывается исходя из заработной платы госслужащего соответствующего поста и ранга на последнем месте службы.

Стоит отметить, что для вышедших на пенсию ранее госслужащих пенсия составляет 90% от их зарплаты. Это означает, что в результате последних изменений размер пенсий для новых пенсионеров среди госслужащих уменьшился на 30%.

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