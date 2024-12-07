В Днепре стражи порядка задержали группу организаторов масштабной схемы уклонения от мобилизации.

Как сообщает прессслужба СБУ, пять человек, среди которых работники ТЦК, военнослужащие, врачи и гражданские лица, организовали незаконную деятельность, с помощью которой мужчины могли избежать службы в армии.

Согласно информации Службы безопасности Украины, злоумышленники использовали фальшивые медицинские документы, чтобы «списывать» военнообязанных по учету. Медики выставляли уклоняющимся фальшивые диагнозы, после чего издавали фиктивные медицинские выводы о непригодности к службе. Эти документы затем попадали в ТЦК, где соответствующие лица изменяли статус этих мужчин — «списывали» их с военного учета или предоставляли отсрочку от мобилизации.

Услуги этой преступной группы стоили до 12 тысяч долларов с каждого уклоняющегося лица. Во время обысков у фигурантов были обнаружены значительные суммы денег (более 2 млн грн), медицинские документы и оружие. Все задержанные были поставлены в известность о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых подделка документов, препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и незаконная переправка лиц через границу.

Злоумышленники уже находятся под стражей и им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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