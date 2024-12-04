Після цього він отримав підроблені документи поштою і подав їх разом із звітом про звільнення коменданту.

На Рівненщині суд розглянув справу військовослужбовця, який через фіктивне оформлення інвалідності на свою матір намагався звільнитися зі служби.

Про це йдеться у вироку Зарічненського районного суду, передає Рівне Медіа.

Згідно з вироком Зарічненського районного суду, обвинувачений був мобілізований і служив техніком-водієм у відділенні зв'язку прикордонного загону. У січні 2024 року він через платформу «DarkNet» домовився з невідомою особою отримати за 7000 доларів США підроблені документи про інвалідність II групи для своєї матері.

На початку лютого 2024 року обвинувачений попросив свою дівчину перерахувати кошти на криптовалютний рахунок. Після цього він отримав підроблені документи поштою і подав їх разом із звітом про звільнення коменданту. Причиною звільнення, як зазначалося в рапорті, мала бути наявність у матері II групи інвалідності.

У суді військовослужбовець повністю визнав свою вину та висловив щире каяття.

Суд визнав його винним у скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 2 ст. 15 та ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном в один рік.

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