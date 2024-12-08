Поскольку российские кафиры теперь целятся на подстанции, то есть несколько сценариев, по которым будут внедрены веерные отключения по Украине.

Об этом в комментарии для Новости.LIVE рассказала генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко. По ее словам, если атаки будут продолжаться и усиливаться, можно ожидать увеличения времени отключения электричества. Подобно июлю этого года, в худшем случае в день может быть от 8 до 10 часов без света, что станет существенным вызовом, особенно из-за холода.

Однако, эксперт надеется на более оптимистический сценарий, согласно которому веерные отключения не будут длиться более 2-3 часов в сутки, и это самый оптимистичный вариант на зиму.

"Сейчас у нас есть 4-5 часов отключений подряд и это один из положительных сценариев на эту зиму. Потому что сейчас в Украине умеренная температура и не очень холодно, не -15...-20 градусов", — говорит эксперт.

В то же время Елена Лапенко подчеркнула, что наибольшие трудности со светом связаны не только с повреждениями энергогенерирующих мощностей, но и с повреждениями сети Укрэнерго. Она добавляет, что если удастся восстановить все ключевые элементы сети, которые не позволяют эффективно распределять мощность, то отключение можно будет сократить.

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