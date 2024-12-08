Во Львовской области правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая с помощью фейковых сайтов обворовывала граждан.

Как сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры, мошенники нанесли ущерб на сумму около 800 тысяч гривен, обманув сотни людей, попавших в ловушку фишинговых ресурсов.

Преступники, среди которых были местные жители, создавали поддельные веб-сайты, имитирующие официальные порталы финансовых учреждений. Эти фальшивые платформы, предлагавшие "государственную помощь" или финансовую поддержку от благотворительных фондов, активно распространялись через социальные сети и мессенджеры. Веря в выгоду, потерпевшие вводили свои личные данные для авторизации в онлайн-банкинге, после чего злоумышленники получали доступ к их счетам и переводили деньги на свои карты.

В дальнейшем эти средства злоумышленники использовали для покупки криптовалюты, что затрудняло отслеживание финансовых операций. В ходе обысков правоохранители изъяли компьютеры, телефоны и другие доказательства, а также арестовали премиум-автомобиль и банковские счета фигурантов. В общей сложности подозреваемыми являются шесть человек, один из которых обвиняется в создании и руководстве преступной организацией.

Все участники группы задержаны, а следствие продолжается.

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