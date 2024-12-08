К началу 2024 года в следующем году плану необходимо поддерживать новый порядок, подтверждающий полученный стаж.

Многие украинцы долгое время проживали и работали за границей, получая трудовой стаж , необходимый для пенсии, однако, учитывается ли стаж, приобретенный в России?

Стаж, полученный в России, не засчитывается

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак отметила, что в настоящее время стаж, приобретенный в России, не учитывается при назначении пенсии. Об этом сообщает издание "На пенсии" .

По словам Марчака, до конца 2024 года правительство планирует принять новый порядок подтверждения заграничного стажа. В настоящее время этот нормативный акт находится в стадии доработки.

«Мы вместе с народными депутатами создали единые правила зачисления стажа для работающих, но не оплачивающих вне пенсионной системы Украины. которые были уплачены взносы в Пенсионный фонд Украины", - отмечает Дарья Марчак.

Причина неучета стажа с Россией

Марчак также пояснила, что стаж, приобретенный в России, не учитывается не из-за украинского закона, а из-за односторонних действий России.

"Мы не потеряли условия пенсионного обеспечения для людей, работающих в России. Это сделала сама Россия, когда денонсировала договор с Украиной", – подчеркнула она.

11 июня 2022 года Россия вышла из Соглашения о гарантиях прав гражданского государства СНГ, подписанного 13 марта 1992 года. Это решение делает невозможным взаимное признание трудового стажа между странами.

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