Розмір пенсії в Україні залежить від двох основних факторів: середньої зарплати по країні, з якої сплачуються внески до Пенсійного фонду, і особистого рівня заробітку людини.
Про це повідомили у ПФУ.
Закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" визначає формулу для розрахунку пенсії та пояснює, як саме враховується заробітна плата при її обчисленні.
Для того, щоб отримати мінімальну пенсію, яка становить близько 2 800 гривень, необхідно мати офіційну зарплату, не нижчу за мінімальну, встановлену на 2024 рік. Якщо розмір пенсії є меншим за цей рівень, держава виплачує соціальну допомогу. Для тих, хто мав зарплату близько 20 тисяч гривень, пенсія може скласти близько 7 тисяч гривень.
Формула для розрахунку пенсії виглядає так: Пенсія (П) = Заробітна плата (ЗП) × Коефіцієнт страхового стажу (КСП)
Основні складові формули:
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Заробітна плата (ЗП): Це не просто ваш місячний заробіток, а спеціальний коефіцієнт, який порівнює вашу зарплату із середньою по країні.
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Коефіцієнт страхового стажу (КСП): Відображає ваш стаж роботи і його вплив на розмір пенсії.
Як обчислити КСП:
- Стаж у місяцях (См): Кількість місяців офіційної роботи, коли сплачувалися внески. Наприклад, для 35 років стажу це буде 420 місяців.
- Оцінка одного року стажу (Вс): У солідарній системі це фіксоване значення, що становить 1% за кожен рік стажу.
Максимальний коефіцієнт КСП не може перевищувати 0,75 для більшості людей і 0,85 для тих, хто працював у важких умовах (наприклад, під землею). Для 35 років стажу КСП дорівнює 0,35.
Ось кілька прикладів, як розраховується пенсія:
- При мінімальній зарплаті 8 000 гривень (мінімум на 2024 рік) пенсія становить близько 2 800 гривень.
- За зарплати 18 020 гривень (середня по країні на вересень 2024 року) пенсія складе близько 6 307 гривень.
- При доході 20 000 гривень пенсія буде приблизно 7 000 гривень.
- Якщо зарплата складає 6 745 гривень, пенсія складе лише 2 361 гривню, що є нижчим за мінімальний рівень. У такому випадку замість пенсії особа може отримувати соціальну допомогу.
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