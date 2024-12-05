Розмір пенсії в Україні залежить від середньої зарплати в країні та особистої зарплати, з якої обчислюється пенсія.

Розмір пенсії в Україні залежить від двох основних факторів: середньої зарплати по країні, з якої сплачуються внески до Пенсійного фонду, і особистого рівня заробітку людини.

Про це повідомили у ПФУ.

Закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" визначає формулу для розрахунку пенсії та пояснює, як саме враховується заробітна плата при її обчисленні.

Для того, щоб отримати мінімальну пенсію, яка становить близько 2 800 гривень, необхідно мати офіційну зарплату, не нижчу за мінімальну, встановлену на 2024 рік. Якщо розмір пенсії є меншим за цей рівень, держава виплачує соціальну допомогу. Для тих, хто мав зарплату близько 20 тисяч гривень, пенсія може скласти близько 7 тисяч гривень.

Формула для розрахунку пенсії виглядає так: Пенсія (П) = Заробітна плата (ЗП) × Коефіцієнт страхового стажу (КСП)

Основні складові формули:

Заробітна плата (ЗП): Це не просто ваш місячний заробіток, а спеціальний коефіцієнт, який порівнює вашу зарплату із середньою по країні.

Коефіцієнт страхового стажу (КСП): Відображає ваш стаж роботи і його вплив на розмір пенсії.

Як обчислити КСП:

Стаж у місяцях (См): Кількість місяців офіційної роботи, коли сплачувалися внески. Наприклад, для 35 років стажу це буде 420 місяців.

Кількість місяців офіційної роботи, коли сплачувалися внески. Наприклад, для 35 років стажу це буде 420 місяців. Оцінка одного року стажу (Вс): У солідарній системі це фіксоване значення, що становить 1% за кожен рік стажу.

Максимальний коефіцієнт КСП не може перевищувати 0,75 для більшості людей і 0,85 для тих, хто працював у важких умовах (наприклад, під землею). Для 35 років стажу КСП дорівнює 0,35.

Ось кілька прикладів, як розраховується пенсія:

При мінімальній зарплаті 8 000 гривень (мінімум на 2024 рік) пенсія становить близько 2 800 гривень.

За зарплати 18 020 гривень (середня по країні на вересень 2024 року) пенсія складе близько 6 307 гривень.

При доході 20 000 гривень пенсія буде приблизно 7 000 гривень.

Якщо зарплата складає 6 745 гривень, пенсія складе лише 2 361 гривню, що є нижчим за мінімальний рівень. У такому випадку замість пенсії особа може отримувати соціальну допомогу.

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