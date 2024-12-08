Для оформления полных документов необходимо обратиться в один из соответствующих органов.

В декабре пенсия для некоторых украинских пенсионеров растет 20% и это касается лиц, официально проживающих в горных населенных пунктах.

Надбавка предоставляется не только коренным жителям горных населенных пунктов, но и переселенцам, избравшим эти районы для проживания, согласно закону «О статусе горных населенных пунктов в Украине».

В соответствии с этим законом размер пенсии, стипендии и других видов государственной материальной помощи, предоставленным гражданам, имеющим статус гражданина горного населенного пункта, прибавляется на 20%.

Условия получения надбавки:

Лицо официально проживает в горном населенном пункте.

Гражданин оформлен как обитатель такого пункта.

У лиц есть удостоверение, подтверждающее свой статус.

Для оформления полных документов необходимо обратиться в один из следующих органов:

ЦНАП.

Сельский или городской совет.

Местные органы самоуправления.

Также Politeka писала о том, что для того чтобы получить минимальную пенсию, которая составляет около 2 800 гривен, необходимо иметь официальную зарплату, не ниже минимальной, установленной на 2024 год. Если размер пенсии меньше этого уровня, государство выплачивает социальную помощь. Для тех, кто имел зарплату около 20 тысяч гривен, пенсия может составить около 7 тысяч гривен.

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