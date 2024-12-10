За небольшую плату она и ее подруги решили предложить услуги уклоняющимся через объявление в Telegram.

Одесский суд наказал женщину-сводницу из-за схемы с фиктивными браками для уклонистов .

Об этом идет речь в приговоре Киевского райсуда Одессы.

Три подруги планировали заработать на военнообязанных, которые хотели уехать за границу. Они предложили мужчине оформить фиктивный брак за деньги, однако план не удался.

Детали дела таковы:

На судебном заседании организатор схемы рассказала, что за небольшую зарплату она и ее подруги решили предложить услуги уклонистам из-за объявления в Telegram. За деньги они обещали организовать фиктивный брак с многодетной матерью, что позволило бы мужу уехать за границу. Однако у "невесты" было только двое детей, поэтому никаких льгот для таких семей не предусмотрено.

Мужчина откликнулся на объявление и заплатил 4 тыс. долларов. Подсудимые вместе с "невестой" приехали в Одессу, встретились с клиентом и подали заявление на брак. Подруги надеялись быстро получить деньги, но были задержаны полицией.

Женщина полностью признала свою вину, выразила раскаяние и вернула деньги клиенту. Суд, учитывая все обстоятельства, заменил ей три года заключения на один год испытательного срока.

Также Politeka писала о том, что пограничники задержали микроавтобус с уклонителями, который двигался в сторону Румынии через полевую дорогу, минуя контрольные посты.

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