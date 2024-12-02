Прикордонники затримали мікроавтобус з ухилянтами, який рухався в бік Румунії через польову дорогу, обминаючи контрольні пости.

Як пише Чернівецький промінь, інцидент стався кілька днів тому, коли мобільний прикордонний наряд Чернівецького загону спільно з працівниками ТЦК та СП і Національної поліції помітили підозрілий транспортний засіб.

Мікроавтобус зупинили на околиці одного з прикордонних сіл, де виявилося, що окрім жінки на пасажирському кріслі, був ще один чоловік. При ретельному огляді мікроавтобуса прикордонники виявили штучно створену порожнину під сидінням. Там і заховався чоловік, накрившись ковдрою, щоб непомітно перетнути держкордон. Як з’ясувалося, водій і його пасажир перебували в розшуку за запитом Чернівецького ТЦК та СП. Під час допиту чоловіки зізналися, що їхня мета полягала в тому, щоб уникнути мобілізації та втекти з України.

За фактом події були складені протоколи про адміністративні правопорушення, зокрема, за статтями 185-10 та 204-1 КУпАП. Затриманих чоловіків передано представникам Національної поліції для подальших розслідувань.

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