В ТЦК пообещали, что лица, совершающие незаконные действия против военных, будут привлечены к ответственности.

В Одессе произошел инцидент, когда автомобиль протащил сотрудника территориального центра комплектования ( ТЦК ) на дверях машины.

Об этом говорится в официальном заявлении Одесского областного территориального центра комплектования и соцподдержки .

Видео, распространяемое в сети, показывает, как мужчина в форме держится за открытую дверцу во время движения транспортного средства.

По сообщению ТЦК, сотрудник пытался попросить водителя показать военные документы, но тот агрессивно отказался и внезапно уехал, в результате чего военный был травмирован. Он получил сотрясение головного мозга и находится в больнице.

В заявлении Одесского областного ТЦК отметили, что этот инцидент вызвал осуждение и осуждение руководства учреждения. Они подчеркнули, что военнослужащие, использующие важные функции для обеспечения обороноспособности страны, заслуживают уважения. В ТЦК пообещали, что лица, совершающие незаконные действия против военных, будут привлечены к ответственности.

Также Politeka писала о том, что в Черкасской области мужчина не пришел в ТЦК, потому что испугался.

Он получил повестку, был признан годным к военной службе, но не исполнил свои обязанности. В ходе судебного процесса обвиняемый объяснил свое решение тем, что "испугался за свою жизнь" и потому не явился в ТЦК.

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