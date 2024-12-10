Аналитики объясняют это тем, что продавцы вынуждены корректировать цены из-за уменьшения спроса и снижения качества лука в хранилищах.

В конце ноября 2024 г. на украинском рынке наблюдалось значительное увеличение лука, однако уже в начале декабря начались цены , и основной причиной этого является спад спроса.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, рынок переполнен луком среднего и низкого качества, что привело к снижению спроса со стороны покупателей.

На сегодняшний день цены на репчатый лук колеблются в пределах 10-16 гривен за килограмм, что на 16% меньше по сравнению с прошлой неделей.

Еще в выходные 30 ноября-1 декабря оптовые партии лука продавались по ценам, действовавшим по показателям прошлого года. Аналитики объясняют это тем, что продавцы вынуждены корректировать цены из-за уменьшения спроса и снижения качества лука в хранилищах. Таким образом, они пытаются ускорить сбыт и как можно скорее продать товар.

«Большинство фермеров не спешат продавать лук из-за низких цен. Таким образом, в начале 2023 года украинские производители продавали лук в среднем на 20% дороже, чем сегодня», — отметили аналитики.

Цены на лук в Украине.

Согласно данным сайта Минфина, сегодня цена белого лука составляет 64,93 гривны за килограмм, что на 3,71 гривны больше по сравнению с прошлым месяцем (61,22 гривны).

Репчатый лук в декабре стоит 17,30 гривен за килограмм, тогда как в ноябре он был дороже на 0,45 гривны — 17,75 гривен.

Лук синий продается за 29,40 грн за килограмм, что на 0,13 грн дешевле, чем в ноябре (29,53 грн).

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