Підготовка до свят може бути не тільки приємною, а й затратною - тому є продукти, які варто зараз придбати.

Щоб заощадити на покупках, варто заздалегідь спланувати закупівлю продуктів, адже перед Новим роком ціни на продукти традиційно зростуть.

Експерт Олег Вишняков поділився списком основних продуктів, ціни на які, за його прогнозами, можуть зрости найбільше в Україні.

М’ясо для салатів та основних страв. Ціни на м’ясо зазвичай зростають напередодні свят, тому купувати його заздалегідь вигідно. Це стосується особливо свинини та курятини, які є основою багатьох новорічних страв. М’ясо можна купити замороженим, що дозволить зберегти його свіжість до свят.

Хлібобулочні вироби. Хліб, булочки, пиріжки – важлива частина святкового столу. Щоб уникнути черг і можливого подорожчання, краще придбати хлібобулочні вироби заздалегідь або запастися замороженим тістом для випічки.

Фрукти. Фрукти – основний елемент новорічного столу. Яблука, мандарини, гранати та банани доступні зараз за помірними цінами, тому варто купити їх заздалегідь, щоб уникнути дефіциту ближче до свят.

Яйця. Яйця використовуються в багатьох стравах, особливо для салатів та випічки. Оскільки попит на них зростає перед святами, краще придбати їх заздалегідь, щоб уникнути підвищення цін.

Рослинна олія. Це основний інгредієнт для приготування більшості страв. Купивши олію зараз, можна заощадити, адже ціни можуть зрости ближче до свят. Олія має тривалий термін зберігання, тож вона не завадить у будь-який час.

Цукор. Цукор необхідний для приготування різноманітних десертів. Купівля його заздалегідь дозволить уникнути черг і подорожчань напередодні свят.

Молочні продукти. Продукти, як-от сир, сметана, йогурти, часто дорожчають до свят. Придбати їх зараз і зберегти або використовувати для приготування страв – хороший спосіб економії. Особливо це стосується твердих сирів, які мають тривалий термін зберігання.

Сири. Сири, як-от брі, камамбер або пармезан, є важливою частиною святкового столу. Їх можна купити заздалегідь, адже вони добре зберігаються, і це дозволить уникнути підвищення цін у святковий період.

Картопля та овочі для гарнірів. Картопля, морква та цибуля – основні інгредієнти для гарнірів та супів. Вони доступні цілий рік, але ціни можуть підвищитися до свят. Купити їх заздалегідь – це не тільки економія, а й спосіб уникнути натовпів на ринках.

Крупи та макарони. Рис, гречка, вівсянка і макарони – це базові продукти, що використовуються у багатьох страв. Купівля їх зараз дозволить зекономити, адже попит на ці продукти зростає під час свят, що може спричинити підвищення цін.

Джерело: NV.

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