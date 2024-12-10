Выплаты пенсионерам назначают начиная с месяца, следующего после снятия с учета по месту жительства.

Пенсионеры, которые сменяют место жительства, могут получить выплату на шесть месяцев.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Кто имеет право на шестимесячные выплаты

Эти выплаты начисляются только перед выездом.

Согласно статье 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу ему выплачивается пенсия за шесть месяцев по основанию заявления.

Обратите внимание! Выплаты пенсионерам назначают начиная с месяца, следующего после снятия с учета по месту жительства.

Как пенсионер может получить шестимесячную выплату

Для того чтобы получить шестимесячную выплату, пенсионер должен лично обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по своему месту постоянного проживания.

Необходимые для этого документы:

Заявление установленного образца;

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу с соответствующей записью о выезде на постоянное место жительства за границу или паспорт иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства;

Справка о снятии с регистрации местожительства в Украине.

Важно! Помощь выплачивается путем зачисления средств на текущий счет пенсионера в уполномоченном банке.

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