Как сообщил народный депутат Руслан Горбенко в эфире Новости.LIVE, законопроект предполагает, что мужчины этой возрастной категории, которые учатся за границей, не подлежат мобилизации, и поэтому им можно предоставить возможность свободно пересекать границу для обучения.

"Что касается ребят от 18 до 24-25 лет - они не мобилизуются - есть предложение и в Верховной Раде разрабатывается законопроект, что если они учатся за границей, то предоставить им возможность свободно пересекать границу во время их обучения", - пояснил Горбенко.

Закон, если его примут, упростит процесс оформления необходимых документов для таких граждан, в частности, предоставит им право встать на учет в военкоматах и ​​получить соответствующие справки, что обеспечит выполнение требований законодательства.

Отмечается, что один из главных аспектов, который должен быть урегулирован – это проблема с паспортами. Украинские консульства за границей отказывают молодым мужчинам в выдаче или обмене документов из-за отсутствия записи в Реестре призывников "Оберег". Такая ситуация возникла из-за того, что многие студенты, выехавшие на обучение до 2022 года или после начала войны, не успели стать на учет в территориальных центрах комплектования.

Решение этого вопроса активно обсуждается в парламенте, и уже было озвучено предложение о создании возможности дистанционной записи на военный учет. По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, это позволит находящимся за рубежом юношам выполнить все необходимые формальности без необходимости приезжать в Украину.