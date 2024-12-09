В то же время, закон предусматривает возможность докупить стаж - стоимость одного месяца стажа составляет кругленькую сумму.

В Украине, чтобы определить свой пенсионный возраст, следует учитывать стаж и соответствующие требования для выхода на пенсию.

Об этом сообщили в ПФУ. К примеру, если вам в этом году исполняется 60 лет, вы должны иметь минимум 31 год стажа.

Если ваш стаж колеблется от 21 до 30 лет, пенсию можно получить только в 63 года.

В то же время, закон предусматривает возможность докупить стаж. Стоимость одного месяца стажа составляет 44% от минимальной заработной платы, то есть 3520 грн. К примеру, если у вас есть 30 лет стажа, за один год нужно доплатить 42,2 тыс. грн.

Проверить свой стаж (по данным после 2004 г.) можно на портале Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо пройти верификацию через "Действие" или банковское приложение и в своем личном кабинете узнать ориентировочный возраст выхода на пенсию, размер пенсии и стаж. Если стаж накапливался до 2004 года, нужно обращаться в трудовую книжку для подсчета.

Что касается повышения пенсионного возраста, сейчас в Украине таких планов нет. Согласно опубликованному проекту пенсионной реформы, пенсионный возраст не меняется, а сами требования ко входу в пенсионную систему упрощаются. Об этом неоднократно заявляли министерша социальной политики Оксана Жолнович и ее первая заместительница Дарья Марчак.

Последние новости Украины:

Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.