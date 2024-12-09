Украинцам подробно объяснили, сколько нужно заплатить за отопление в зависимости от теплоносителя.

В Украине самый экономичный способ отопления — использование газового котла – кроме того, централизованное отопление также оказывается значительно дороже газового котла.

Согласно социальным нормативам потребления, в Киеве отопление квартиры площадью 50 квадратных метров газом обходится более чем в два раза дешевле, чем электрическим отоплением.

Для расчета были использованы социальные нормативы потребления, применяемые при определении объема предоставляемых семье коммунальных услуг для расчета субсидий. Эти нормативы базируются на площади жилья и определяются отдельно для каждого вида энергии:

30 кВт*ч электроэнергии на один квадратный метр (сумма умножается на корректирующий коэффициент);

0,0383 Гкал тепла для централизованного отопления (сумма также умножается на корректирующий коэффициент);

4 кубометра газа на один квадратный метр (также умножается на коэффициент).

Для каждого региона установлен свой корректирующий коэффициент, утвержденный постановлением Кабмина №409. К примеру, для Киева этот коэффициент составляет 0,608. Теперь рассчитаем стоимость отопления для квартиры площадью 50 квадратов в столице.

Согласно нормативам и с учетом коэффициента, для отопления такого жилья в Киеве нужно:

912 кВтч электроэнергии. По такому тарифу (2,64 грн за кВтч для потребителей, использующих электроэнергию для отопления) это обойдется в 2407,6 грн в месяц;

1,164 Гкал тепла. За такое количество тепла в Киеве (тариф "Киевтеплоэнерго" - 1654,41 грн за Гкал) придется заплатить 1926,2 грн;

121,6 кубометра газа. Стоимость этого объема газа составит 967,9 грн.

Источник: OBOZ.UA.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.