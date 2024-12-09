В Украине самый экономичный способ отопления — использование газового котла – кроме того, централизованное отопление также оказывается значительно дороже газового котла.

Согласно социальным нормативам потребления, в Киеве отопление квартиры площадью 50 квадратных метров газом обходится более чем в два раза дешевле, чем электрическим отоплением.

отопление

Для расчета были использованы социальные нормативы потребления, применяемые при определении объема предоставляемых семье коммунальных услуг для расчета субсидий. Эти нормативы базируются на площади жилья и определяются отдельно для каждого вида энергии:

  • 30 кВт*ч электроэнергии на один квадратный метр (сумма умножается на корректирующий коэффициент);
  • 0,0383 Гкал тепла для централизованного отопления (сумма также умножается на корректирующий коэффициент);
  • 4 кубометра газа на один квадратный метр (также умножается на коэффициент).

Для каждого региона установлен свой корректирующий коэффициент, утвержденный постановлением Кабмина №409. К примеру, для Киева этот коэффициент составляет 0,608. Теперь рассчитаем стоимость отопления для квартиры площадью 50 квадратов в столице.

отопление

Согласно нормативам и с учетом коэффициента, для отопления такого жилья в Киеве нужно:

  • 912 кВтч электроэнергии. По такому тарифу (2,64 грн за кВтч для потребителей, использующих электроэнергию для отопления) это обойдется в 2407,6 грн в месяц;
  • 1,164 Гкал тепла. За такое количество тепла в Киеве (тариф "Киевтеплоэнерго" - 1654,41 грн за Гкал) придется заплатить 1926,2 грн;
  • 121,6 кубометра газа. Стоимость этого объема газа составит 967,9 грн.

Источник: OBOZ.UA.

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