Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она осмотрела помещение, нашла кошелек в шкафу и забрала деньги.

Во Львовской области осудили бездомную женщину, которая проникла в чужой дом и похитила деньги.

Как отмечается в приговоре Жидачивского районного суда Львовской области, опубликованном на Opendatabot, инцидент произошел из-за незакрытой двери.

Женщина воспользовалась тем, что дверь дома осталась открытой, и забрала средства из кошелька.

Подробности дела

На скамье подсудимых оказалась женщина, похитившая 15 000 грн у жительницы Жидачева, воспользовавшись тем, что владелицы временно не было дома.

По данным суда, 8 апреля 2024 года обвиняемая проникла в дом через открытую дверь. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она осмотрела помещение, нашла кошелек в шкафу и забрала деньги. После этого женщина покинула дом.

Обвиняемая признала свою вину, раскаялась и частично вернула похищенные средства. Пострадавшая отметила, что не имеет претензий к подсудимой.

Судебное решение

Суд признал женщину виновной по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража в условиях военного положения). Ей назначили пять лет лишения свободы, но согласно статье 75 Уголовного кодекса освободили от исполнения наказания с испытательным сроком на два года.

Суд учел смягчающие обстоятельства: искреннее раскаяние обвиняемой, ее содействие расследованию и частичное возмещение ущерба. Однако были также учтены отягчающие обстоятельства — преступление было совершено против престарелого.

Кроме того, женщина должна оплатить судебные издержки, связанные с экспертизой, на сумму 2271 грн 84 коп.

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