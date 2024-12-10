По религиозным убеждениям он не хотел брать в руки оружие.

В Николаеве диакон религиозной общины Свидетелей Иеговы получил повестку в Территориальный центр комплектования (ТЦК), но не явился по вызову.

О подробностях дело стало известно по решению Корабельного районного суда Николаева.

Что произошло

Диакона оштрафовали на 17 тысяч гривен за неявку в ТЦК. Он утверждает, что это несправедливо, поскольку не уклонялся от призыва, а только просил предоставить ему альтернативную службу. По религиозным убеждениям он не хотел брать в руки оружие. Также мужчина вспомнил, что вызов в ТЦК был назначен 12 сентября, но постановление о штрафе ему выписали уже 11 сентября.

Позиция суда

В ТЦК объяснили, что альтернативная служба разрешается только во время срочной службы, но не в условиях мобилизации или военного положения. Разногласия в военных данных обосновали тем, что мужчина якобы сообщил об отказе от исполнения обязанностей при создании повестки.

Суд признал аргументы ТЦК убедительными и отклонил иск диакона. В результате он должен уплатить штраф в размере 17 тысяч гривен и пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК).

Также Politeka писала о том, что в Черкасской области мужчина не пришел в ТЦК, потому что испугался.

Он получил повестку, был признан годным к военной службе, но не исполнил свои обязанности. В ходе судебного процесса обвиняемый объяснил свое решение тем, что "испугался за свою жизнь" и потому не явился в ТЦК.

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