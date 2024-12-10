Для получения помощи необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Государство оказывает финансовую помощь украинцам, осуществившим погребение близких.

Об этом информирует Пенсионный фонд Украины .

Сумма пособия на погребение в 2025 году

Размер помощи зависит от того, по какому закону была назначена пенсия покойного.

Например, если пенсионер получал пенсию по Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других», то пособие на погребение составляет трехмесячную пенсию. Однако минимальная сумма выплаты не может быть меньше пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в 2025 году составляет 13 420 гривен.

Лицам, получавшим пенсию в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» или другими законами, пособие на получение равно двум пенсиям, которые они получали на момент смерти.

Как получить помощь на похоронах

Для получения помощи необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Выплата производится на банковский счет лица, организовывшего захоронение.

Как получить помощь без банковского счета

Если у заявителя нет банковского счета, помощь можно получить через международную платежную систему «Быстрая копейка». Для этого необходимо обратиться в любое отделение Сбербанка, имея при себе паспорт и идентификационный код.

Необходимые документы для получения помощи

Для оформления помощи необходимо предоставить оригиналы следующих документов:

паспорт и идентификационный код;

заявление на выплату пособия на погребение (заполняется во время приема);

свидетельство о смерти;

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния или справку о смерти пенсионера;

реквизиты банковского счета (если есть).

Внимание! Для подачи документов нужно предоставлять оригиналы, а не копии.

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