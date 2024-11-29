Законопроєкт також дозволяє приватним компаніям займатися наданням ритуальних послуг, що сприятиме комерціалізації цієї сфери.

В Україні запровадять ПДВ на ритуальні послуги та скасують пільгову систему оподаткування для постачальників цих послуг.

Відповідний законопроєкт №12189 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування ритуальних послуг", зареєстрували 8 листопада.

Згідно з пропозицією, скасовується звільнення від ПДВ на послуги поховання та надання ритуальних товарів, які здійснюються державними та комунальними установами. Крім того, ритуальні компанії більше не зможуть користуватися спрощеною системою оподаткування. Такі зміни можуть спричинити підвищення вартості ритуальних послуг для громадян, оскільки сьогодні комунальні цвинтарі, крематорії та інші установи звільнені від ПДВ, що дозволяє тримати ціни на доступному рівні.

Законопроєкт також дозволяє приватним компаніям займатися наданням ритуальних послуг, що сприятиме комерціалізації цієї сфери. Зміни торкнуться й приватних ритуальних компаній, позбавивши їх права застосовувати спрощену систему оподаткування, що також позначиться на вартості їхніх послуг.

Автори законопроєкту пояснюють ці кроки необхідністю забезпечення рівності всіх платників податків і запобігання податковій дискримінації в контексті реформування ринку ритуальних послуг.

Згідно з пояснювальною запискою, ухвалення цього законопроєкту повинно сприяти дерегуляції ринку ритуальних послуг і покращити їх якість завдяки конкуренції, яка стимулюватиме інвестиції в ефективність, обслуговування та інновації.

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