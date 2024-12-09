В 2024 году минимальная пенсия в Украине для неработающих пенсионеров составляет 2361 грн, что равняется прожиточному минимуму для этой категории лиц.

Об этом сообщает ПФУ. Такая сумма настолько ничтожна, что многие украинцы остаются за чертой бедности.

Однако размер пенсий может варьироваться в зависимости от нескольких факторов: возраста, страхового стажа и трудовой деятельности пенсионера. В частности, для лиц, достигших 65 лет и имеющих полный страховой стаж (30 лет для мужчин и 35 лет для женщин), минимальная пенсия составляет 3370 грн. Если пенсионер в возрасте до 70 лет и имеет такой же стаж, пенсия будет составлять 2980 грн.

Также пенсии получают лица с инвалидностью I группы независимо от возраста и страхового стажа. Для пенсионеров от 70 до 80 лет с полным страховым стажем размер пенсии составляет 3240 грн. Для людей старше 80 лет, при минимальном стаже (20 лет для мужчин и 25 лет для женщин), пенсия составляет 3370 грн.

Для других неработающих пенсионеров, у которых нет полного страхового стажа, пенсия установлена ​​на уровне 2725 грн.

По данным Пенсионного фонда Украины, в октябре 2024 средняя пенсия в Украине выросла на 8,7% и достигла 5851,86 грн. Это на 466,61 грн больше, чем в начале года, что положительно сказывается на финансовом положении пенсионеров.

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