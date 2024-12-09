До 2028 года требования по минимальному стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года будут расти ежегодно.

В 2025 году часть людей не сможет выйти на пенсию из-за недостаточного стажа и это связано с тем, что не все имеют необходимое количество лет трудовой деятельности для своего возраста.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Какое количество стажа будет необходимо для выхода на пенсию в 2025 году

В 2025 году требования по стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года увеличатся, сообщает ПФУ.

Пенсию в 2025 году смогут получить те, кто:

в 60 лет будет не менее 32 лет стажа;

в 63 года - минимум 22 года стажа;

в 65 лет - не менее 15 лет стажа.

Как изменятся требования к стажу к 2028 году

До 2028 года требования по минимальному стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года будут расти ежегодно. Для 65 лет минимум остается неизменным.

Для выхода на пенсию в 60 лет требуется:

в 2026 году – не менее 33 лет стажа;

в 2027 году - 34 года стажа;

в 2028 году - 35 лет стажа.

Для 63 лет требования будут следующими:

в 2026 году - минимум 23 года стажа;

в 2027 году - 24 года стажа;

в 2028 году - 25 лет стажа.

Также Politeka писала о том, что Министерство социальной политики Украины обнародовало проект пенсионной реформы, предусматривающей введение базовой пенсии, которая составит 30% минимальной зарплаты, а также систему баллов.

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