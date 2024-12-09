Многих украинцев беспокоит вопрос цены на продукты, в частности, возможно подорожание товаров в декабре.

Ответ на пять главных вопросов, которые волнуют украинцев по поводу цены на продукты в конце 2024 года существует:

1. Чего ждать от цены в декабре

Экономист Алексей Плотников объяснил, что в последний месяц года украинцы ждут новой волны подорожания товаров в супермаркетах, которая начнется не раньше 15-20 декабря. Изменения в ценниках фактически связаны с приближающимися праздниками. «Цены вырастут в канун праздничных закупок, ведь вырастет спрос на продукты. Влияние на это также будет иметь курс доллара», — говорит эксперт. Если не будет серьезных перебоев в энергетической сфере, прогноз вероятно сбудется.

2. Что делать, если цена в чеке не соответствует указанной на товаре

Если покупатель заметил, что цена на товар на полке не соответствует пробитой в чеке, магазин обязан вернуть разницу. Закон "О защите прав потребителей" гарантирует покупателям право на возврат средств в случае ошибки. В таком случае необходимо сообщить об ошибке, после чего клиент получает компенсацию или полное возмещение.

3. Какие продукты стоит купить заранее для праздничного стола

Чтобы сэкономить, можно купить некоторые продукты для праздничного стола уже в начале декабря, пока они будут проданы со скидками. и красная икра. Цены на них вырастут ближе к новогодним праздникам, и тогда будет труднее. сэкономить.

4. Сколько стоят продукты в Украине и Польше

Многие украинцы считают, что продукты в Польше дешевле, но сравнение показало другие результаты. Например, молоко и сливочное масло в Польше действительно дешевле, однако сыр и рыба дороже. В целом, расходы на продукты в Украине составляют в среднем 6 724 грн в месяц, в Польше — 6 973 грн. Однако следует отметить, что средняя зарплата в Польше значительно выше, чем в Украине.

5. Как изменилась цена на салат Оливье

Из-за роста цен на продукты традиционный новогодний салат Оливье подорожал на 27% по сравнению с прошлым годом. В ноябре 2023 года его стоимость составляла 191,52 грн, а в ноябре 2024 - уже 243,96 грн. Это подтверждение общей тенденции к повышению цены на продукцию.

Эти изменения в цене на продукты существенно влияют на бюджет украинцев, поэтому важно быть осмотрительными и планировать покупки раньше времени.

Источник: Новости.LIVE

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