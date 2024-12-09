Мужчина предлагал военнообязанным мужчинам фальшивые документы, якобы подтверждающие их исключение из учета из-за проблем со здоровьем.

На Закарпатье мужчина организовал мошенническую схему для уклонян , изготовляя поддельные "документы" об исключении из военного учета по состоянию здоровья.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области.

«Следователи Главного управления Нацполиции в Закарпатье завершили судебное расследование по делу мошеннических действий, которые совершил 32-летний житель Раховщины», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина предлагал военнообязанным мужчинам фальшивые документы, якобы подтверждающие их исключение из учета из-за проблем со здоровьем. Для этого он выдавал себя работником Территориального центра комплектования.

За 18 тысяч долларов он обещал выдать поддельные удостоверения о непригодности к службе, изготовленные им с помощью обычного принтера. После получения денег мошенник предоставлял клиентам эти фальшивки. Злоумышленник был задержан после того, как он получил средства от очередного клиента. Ему вынесли подозрение в мошенничестве и подготовке документов, предоставленных государственными учреждениями, с предоставлением дальнейшего использования другими лицами.

«Материалы дела уже переданы в суд. По инкриминируемым статьям обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы», — отметили в полиции.

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