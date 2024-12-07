У Дніпрі правоохоронці затримали групу організаторів масштабної схеми ухилення від мобілізації.

Як інформує пресслужба СБУ, п’ятеро осіб, серед яких працівники ТЦК, військовослужбовці, лікарі та цивільні особи, організували незаконну діяльність, за допомогою якої чоловіки могли уникнути служби в армії.

Згідно з інформацією Служби безпеки України, зловмисники використовували фальшиві медичні документи, щоб «списувати» військовозобов’язаних з обліку. Медики виставляли ухилянтам фальшиві діагнози, після чого видавали фіктивні медичні висновки про непридатність до служби. Ці документи потім потрапляли до ТЦК, де відповідні особи змінювали статус цих чоловіків — «списували» їх з військового обліку, або надавали відстрочку від мобілізації.

Послуги цієї злочинної групи коштували до 12 тисяч доларів з кожного ухилянта. Під час обшуків у фігурантів були виявлені значні суми грошей (понад 2 млн грн), медичні документи та зброя. Всі затримані були повідомлені про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких підробка документів, перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та незаконне переправлення осіб через кордон.

Зловмисники вже перебувають під вартою і їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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