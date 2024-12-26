По-видимому, злоумышленник думал, что его воровство никто не заметит.

В Днепре 52-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как в течение двух дней подряд обокрал один и тот же супермаркет.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области. Инцидент произошел в начале декабря. Злоумышленник брал товар с полочек магазина и уносил его без уплаты. После того, как администрация супермаркета обнаружила кражи, они обратились в полицию.

Стражи порядка оперативно просмотрели записи с камер видеонаблюдения, что позволило им идентифицировать подозреваемого. Вскоре, 19 декабря, следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления. Согласно Уголовному кодексу Украины, за подобные действия предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

Ранее Politeka писала, что во Львовской области осудили женщину-бездомную, которая проникла в чужой дом и похитила деньги. Как отмечается в приговоре Жидачивского районного суда Львовской области, опубликованном на Opendatabot, инцидент произошел из-за незакрытой двери.

Также Politeka писала, что работник университета из Харькова с марта 2023 года шпионил в пользу России. Он передавал оккупантам важную информацию о блокпостах, военных предприятиях, фортификационных укреплениях.

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