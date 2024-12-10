Упевнившись, що за нею ніхто не спостерігає, вона оглянула приміщення, знайшла гаманець у шафі та забрала звідти гроші.

У Львівській області засудили жінку-безхатька, яка проникла до чужого будинку та викрала гроші.

Як зазначається у вироку Жидачівського районного суду Львівської області, опублікованому на Opendatabot, інцидент стався через незачинені двері.

Жінка скористалася тим, що двері оселі залишилися відчиненими, і забрала кошти з гаманця.

Подробиці справи

На лаві підсудних опинилася жінка, яка викрала 15 000 грн у мешканки Жидачева, скориставшись тим, що власниці тимчасово не було вдома.

За даними суду, 8 квітня 2024 року обвинувачена проникла до будинку через відчинені двері. Упевнившись, що за нею ніхто не спостерігає, вона оглянула приміщення, знайшла гаманець у шафі та забрала звідти гроші. Після цього жінка залишила будинок.

Обвинувачена визнала свою провину, розкаялася та частково повернула викрадені кошти. Постраждала зазначила, що не має претензій до підсудної.

Судове рішення

Суд визнав жінку винною за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка в умовах військового стану). Їй призначили п'ять років позбавлення волі, але згідно зі статтею 75 Кримінального кодексу звільнили від виконання покарання з випробувальним строком на два роки.

Суд врахував пом'якшувальні обставини: щире каяття обвинуваченої, її сприяння розслідуванню та часткове відшкодування збитків. Однак були також враховані обтяжувальні обставини — злочин було скоєно проти особи похилого віку.

Крім того, жінка має сплатити судові витрати, пов'язані з експертизою, на суму 2 271 грн 84 коп.

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