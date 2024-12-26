Муж деньги послал, а мотоцикла так и не увидел.

Житель Коломыи стал жертвой мошенников , перечислив 50 тыс. грн за покупку мотоцикла, которого, оказалось, не существовало.

Согласно информации от полиции Ивано-Франковской области, мужчина нашел объявление в Интернете, где продавец предлагал мотоцикл по привлекательной цене. По предварительной договоренности, коломиянин направил подписку в сумме 50 тыс. грн.

Однако после получения денег мошенник исчез из сети и больше не выходил на связь. Как выяснила полиция, это была хорошо спланированная афера: продавец использовал фальшивые данные и не собирался передавать товар.

Правоохранители начали расследование и работают над привлечением афериста к ответственности по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Полиция также призывает граждан осторожничать при покупках через Интернет и не перечислять деньги за товар незнакомым людям.

Ранее Politeka писала, что во Львовской области осудили женщину-бездомную, которая проникла в чужой дом и похитила деньги. Как отмечается в приговоре Жидачивского районного суда Львовской области, опубликованном на Opendatabot, инцидент произошел из-за незакрытой двери.

Также Politeka писала, что работник университета из Харькова с марта 2023 года шпионил в пользу России. Он передавал оккупантам важную информацию о блокпостах, военных предприятиях, фортификационных укреплениях.

Последние новости Украины:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.