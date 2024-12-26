В Харькове полицейские задержали рецидивиста, обокравшего бомбоубежище в одном из жилых домов города.

Как сообщает полиция города, злоумышленник воспользовался тем, что помещение было открыто, и похитил тепловой счетчик. Затем он продал похищенный прибор в пункте приема металлолома. Инцидент произошел в подвале дома, где размещалось бомбоубежище.

Злоумышленник нанес коммунальному предприятию ущерб на сумму более 14 500 гривен. Полиция быстро установила личность правонарушителя — им оказался 45-летний харьковчанин, уже имевший судимость. Согласно информации, предоставленной КП "Харьковские тепловые сети", это уже не первый случай кражи тепловых счетчиков в городе - с начала полномасштабного вторжения было зафиксировано более 30 подобных преступлений.

Полиция расследует этот случай, и проверяется причастность задержанного к другим аналогичным кражам. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Ранее Politeka писала, что во Львовской области осудили женщину-бездомную, которая проникла в чужой дом и похитила деньги. Как отмечается в приговоре Жидачивского районного суда Львовской области, опубликованном на Opendatabot, инцидент произошел из-за незакрытой двери.

Также Politeka писала, что работник университета из Харькова с марта 2023 года шпионил в пользу России. Он передавал оккупантам важную информацию о блокпостах, военных предприятиях, фортификационных укреплениях.

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