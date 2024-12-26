В Украине из-за мобилизации многие граждане сталкиваются с ситуацией, когда их объявляют в розыск.

Это может произойти по разным причинам, в частности из-за невыполнения воинской обязанности или отказа от прохождения медицинского осмотра.

Как выйти из сложившейся ситуации, для РБК-Украина рассказал юрист практики военного права Ярослав Звоненко.

Эксперт советует не медлить и сразу обращаться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, если вы узнали, что вас объявили в розыск. Основным шагом для быстрого решения проблемы является добровольное обращение в ТЦК с документами, подтверждающими ваше лицо. Важно объяснить причины отсутствия на призывной процедуре и по возможности предоставить документы, подтверждающие важные обстоятельства, такие как болезнь или семейные обстоятельства. К примеру, это могут быть медицинские справки или свидетельства о смерти близкого лица.

Юрист подчеркнул, что если объявление в розыск незаконно, например, если человек не получил повестку или имеет право на отсрочку, он имеет право обжаловать действия ТЦК в суде. Розыск по мобилизации условно делится на три вида: административный, "внутренний" (в ТЦК) и уголовный. Прежде всего, личность заносят во "внутренний" розыск, после чего данные передаются в полицию для объявления административного розыска. Это может произойти из-за отказа от прохождения медкомиссии, невыполнения повестки или нарушения учетных данных.

Если же лицо уклоняется от мобилизации, его могут объявить в уголовный розыск согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины. Это произойдет после того, как человек получит повестку на отправку в воинскую часть.

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