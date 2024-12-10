Під час судового розгляду він заперечував факт застосування фізичної сили, стверджуючи, що лише утримував людину за руку.

У Львівській області суд розглядав справу водія Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який застосував силу до військовозобов'язаного.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Це сталося у вересні 2024 року, коли водій роти охорони одного з ТЦК перевищив своє повноваження під час супроводу чоловіка. Коли військозобов'язаний відмовився пройти військово-лікарську комісію та почав кричати про допомогу, тримаючись за паркан, працівник ТЦК намагався силою забрати його до військкомату.

На водія складено протокол про адміністративне правопорушення. Під час судового розгляду він заперечував факт застосування фізичної сили, стверджуючи, що лише утримував людину за руку.

Суд, опираючись на відеозапис з камери, визнав водія винним у перевищенні повноважень і наклав на нього штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Також Politeka писала про те, що на Черкащині чоловік не прийшов до ТЦК, бо злякався. Він отримав повістку, був визнаний придатним до військової служби, але не виконав своїх обов'язків. Під час судового процесу обвинувачений пояснив своє рішення тим, що "злякався за своє життя" і тому не з'явився до ТЦК.

Чоловік повністю визнав свою провину та зазначив, що не пам'ятає, де саме його затримали співробітники ТЦК, коли вручали повістку.

Останні новини України:

"Підʼїхали зелені": суд виніс вирок чоловіку, який інформував про місця перебування ТЦК

Чоловік показав поліції фальшиве посвідчення з ТЦК: суд призначив покарання

Чоловік відмовився від мобілізації, бо вважав ТЦК незаконними: суд розібрався з цим питанням