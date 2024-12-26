Кабинет Министров Украины утвердил новое постановление, предусматривающее фиксированные льготные цены на электроэнергию для проживающих в многоквартирных домах бытовых потребителей без централизованного или автономного отопления, а также без газификации.

Соответствующее решение было обнародовано представителем Кабмина при Верховной Раде Тарасом Мельничуком.

По новым условиям эти льготные тарифы будут действовать для домохозяйств, не имеющих подключения к газу и не пользующихся централизованным или автономным отоплением, а также для тех, где теплоснабжение либо не работает, либо отсутствует вообще. Это решение призвано помочь потребителям, вынужденным использовать. электрическую энергию для обогрева своих жилищ, компенсируя отсутствие других источников тепла.

Согласно постановлению, попадающие под эти условия бытовые потребители смогут платить за электрическую энергию по фиксированным тарифам, что значительно уменьшит их расходы на энергоносители в условиях зимнего периода. Кабмин объяснил, что это решение поддерживает граждан, для которых электричество является основным источником тепла.

Ранее Politeka также писала, что в Украине самый экономичный способ отопления — использование газового котла – кроме того, централизованное отопление также оказывается значительно дороже газового.

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