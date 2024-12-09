Українцям пояснили детально, скільки треба заплатити за опалення залежно від теплоносія.

В Україні найекономніший спосіб опалення — використання газового котла - крім того, централізоване опалення також виявляється значно дорожчим за газове.

Згідно з соціальними нормативами споживання, в Києві опалення квартири площею 50 квадратних метрів газом обходиться більш ніж у два рази дешевше, ніж електричним опаленням.

Для розрахунку були використані соціальні нормативи споживання, які застосовуються при визначенні обсягу комунальних послуг, що надаються родині, для розрахунку субсидій. Ці нормативи базуються на площі житла і визначаються окремо для кожного виду енергії:

30 кВт*год електроенергії на один квадратний метр (сума множиться на коригувальний коефіцієнт);

0,0383 Гкал тепла для централізованого опалення (сума також множиться на коригувальний коефіцієнт);

4 кубометри газу на один квадратний метр (також множиться на коефіцієнт).

Для кожного регіону встановлений свій коригувальний коефіцієнт, затверджений постановою Кабміну №409. Наприклад, для Києва цей коефіцієнт складає 0,608. Тепер розрахуємо вартість опалення для квартири площею 50 квадратів у столиці.

Згідно з нормативами і з урахуванням коефіцієнта, для опалення такого житла у Києві потрібно:

912 кВтгод електроенергії. За таким тарифом (2,64 грн за кВтгод для споживачів, які використовують електроенергію для опалення) це коштуватиме 2407,6 грн на місяць;

1,164 Гкал тепла. За таку кількість тепла в Києві (тариф "Київтеплоенерго" — 1654,41 грн за Гкал) доведеться заплатити 1926,2 грн;

121,6 кубометра газу. Вартість цього обсягу газу складе 967,9 грн.

Джерело: OBOZ.UA.

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