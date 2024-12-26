Украинские пенсионеры, работавшие в определенных областях и имеющие низкий уровень дохода, смогут не платить за коммунальные услуги.

Как пишет 24 канал, эта льгота, введенная правительством, охватывает учителей, медицинских работников, библиотекарей и работников культуры, проживающих в сельской местности. Такие пенсионеры получат полную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги.

Правительственное постановление, утвержденное Кабинетом Министров Украины, определяет порядок предоставления льгот для определенных категорий граждан. Согласно этому документу, упомянутые категории пенсионеров освобождаются от оплаты коммунальных услуг на 100%. Это поможет снизить финансовую нагрузку на граждан, всю свою жизнь работавших в социально важных отраслях.

Для других пенсионеров, не подпадающих под эту категорию, существует возможность получить субсидии. Размер субсидии определяется исходя из совокупного дохода пенсионера и стоимости услуг. Кроме того, пенсионеры, проживающие в домах без централизованного отопления, могут получить субсидии на приобретение твердого топлива, выплачиваемого раз в год и достигающего 21 000 гривен.

Эти меры являются частью государственной поддержки для уменьшения расходов на коммунальные услуги для пенсионеров и помощи в период финансовых затруднений.

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